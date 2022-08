Stadt liebenswert machen

Zur A-45-Problematik haben die Christdemokraten einen offenen Brief an die drei Bundestagsabgeordneten geschrieben, in dem sie mehr Tempo und Pragmatismus beim Neubau der Rahmedetalbrücke fordern. Um den Energiebedarf der heimischen Wirtschaft decken zu können, soll Hagen zur Wasserstoff-Region werden. Um einen Akzent in der Bildungspolitik in unserer Stadt zu setzen, beantragt die CDU, auf dem Gelände des ehemaligen Reitervereins am Höing einen bewegte Ganztagsgrundschule zu bauen, bei der Sport von Anfang an im Mittelpunkt steht. Und Hagen soll eine resiliente Schwammstadt werden, um sich gegen die Herausforderungen der Klimakrise zu behaupten.

Zu allen Themen will man in den nächsten Gremien-Sitzungen entsprechende Anträge einbringen.