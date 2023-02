Stadt räumt Fehler ein

Mitarbeiter des Jugendamtes haben im Fall des möglicherweise verwahrlosten Kindes in Eilpe einen Fehler gemacht. Die Stadt Hagen selbst kündigt eine dienstrechtliche Überprüfung an. Der 5-Jährige war am Sonntag zunächst in die Obhut der Stadt gekommen. Dann wurde er wieder zu seinen Eltern gebracht - und ist jetzt wieder in einer städtischen Einrichtung. Alina Höngen berichtet.

