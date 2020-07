Stadt zählt LKW

Man kann LKW per Beschilderung auf bestimmte Strecken umleiten, oder man kann Straßen für LKW sperren. Aber das muss man begründen – und zwar gegenüber der Bezirksregierung, Deswegen steht am Anfang eine genaue Datenerhebung: Wie viele LKW sind es wo, und welchen Lärm verursachen sie. Die Stadt hat die LKW an den Autobahnausfahrten Volmarstein, Hagen West, Hagen-Süd und Mitte zählen lassen. Nun werden die Zahlen ausgewertet. Die Stadt sagt, sie legt großen Wert auf eine hohe Aussagekraft der Zahlen. Die Auswertung werde noch einige Zeit dauern.