Stadt zahlt Soforthilfe aus

850 000 sind derzeit im Spendentopf. Die Stadt verteilt Infoblätter an alle betroffenen Haushalte. Man kann die Soforthilfe online beantragen. Außerdem gibt es den Antrag in der Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg und im Rathaus II am Bahnhof.





Die Stadt zahlt 200,- Euro für Haushaltsvorstände aus plus 100,- Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Die Auszahlung findet in Form von Barschecks statt. Die kann man sich in folgenden Rathäusern abholen und bei der Sparkasse einlösen: Bezirksverwaltungsstelle Hohenlimburg sowie Rathaus II am Bahnhof. Wer online beantragt hat, bekommt das Geld überwiesen.

Außerdem kann jeder betroffene Haushalt Soforthilfe des Landes beantragen. Die liegt bei 1.500 Euro für Haushaltsvorstände und bei 500,- Euro für jedes weitere Haushaltsmitglied. Der Betrag ist gedeckelt: Maximal werden 3.500 Euro gezahlt. Voraussetzung für die Landeshilfe ist, dass der Versicherungsschaden nach Abzug der Versicherungsleistung bei mehr als 5.000 Euro liegt.





Link zum Soforthilfeantrag der Stadt: https://www.hagen.de/web/media/files/hagen/m01/m0101/pressemitteilungen_1/20210723_Flutopferhilfe_A4_2.pdf





Link zum Soforthilfeantrag des Landes NRW: https://www.hagen.de/web/media/files/hagen/m01/m0101/pressemitteilungen_1/20210723_Privathaushalte_Antragsformular_Soforthilfe_des_Landes.pdf





SPENDENKONTO DER STADT HAGEN FÜR WEITERE SPENDEN: IBAN DE66 4505 0001 1000 2890 68