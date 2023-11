Stadt zieht ins Volme Forum

Die Räume sind neu, sie sind offen - und sie sind mittendrin. "Volme Forum" nennen sich die 3000 qm, auf denen heißt das, wo die Stadt einige wichtige Ansprechstationen untergebracht hat.

Man findet dort zum Beispiel die Verkehrsabteilung - die kommt von der Böhmerstraße in die Innenstadt. Ebenso die Pflege- und Wohnberatung, Die nutzt den vielen Raum, um zum Beispiel eine Musterküche zu präsentieren: Hier können Pflegebedürftige oder deren Angehörige praktisch ausprobieren, was die moderne Innenarchitektur für Erleichterungen bietet - zum Beispiel eine absenkbare Arbeitsplatte in der Küchenzeile. Auch die Volkshochschule hat hier einen Kursraum.

© Ralf Schaepe © Ralf Schaepe

Ein paar Meter weiter richtet sich Esra Sarioglu mit ihren Kollegen ein: die Ansprechstelle für Jugendliche und junge Erwachsene ist ebenfalls in kurzer Laufweite zu vielen Jugendlichen.

Das ganze ist auch noch barrierefrei in doppelten Wortsinn: man kommt wirklich mit dem Rollstuhl rein - und der Zugang ist durchaus einladend.

Zusammengefasst: wer die Stadtverwaltung ansprechen will oder muss, soll es leichter haben, sagt Michael Kaub Pressesprecher der Stadt.

Freitag ist offizielle Eröffnung, aber im Prinzip ist jetzt schon offen. was noch unklar ist, ist, was nun in die Bereiche des bisherigen Zentralen Bürgeramtes einzieht.