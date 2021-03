Stadtentwicklung in Hagen

In Hagen wird zu wenig neu gebaut und auch zu wenig in den Bestand investiert. Es fehlen zum Beispiel barrierefreie Wohnungen oder Flächen für moderne Mehrfamilienhäuser. Gleichzeitig steht durch den demographischen Wandel auch ein Generationenwechsel bei vielen Einfamilienhäusern an.

Einerseits sollte die Stadt durch die Bauleitplanung regulierend eingreifen. Andererseits ist es aber auch wichtig, starre Quoten zu vermeiden und zum Beispiel moderierend in den Programmgebieten der Städtebauförderung tätig zu werden.