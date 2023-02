Stadtkirchengemeinde sammelt Spenden

Die Stadtkirchengemeinde sammelt an diesem Wochenende Geldspenden für die Erdbeben-Opfer in der Türkei und Syrien. Bei allen Veranstaltungen in der Johannis- und Markuskirche besteht die Möglichkeit, zu spenden.

© Smileus - Fotolia