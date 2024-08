Stadtmuseum öffnet

Nach vielen Verzögerungen und langer Wartezeit eröffnet Mitte September das Stadtmuseum wieder. Ab dem 14. September kann man es an seinem neuen Standort im Museumsquartier besuchen. Bis 2015 war das Stadtmuseum im Historischen Zentrum in Eilpe untergebracht. Die Eröffnung wird mit einem großen Fest am 14. und 15. September gefeiert.

