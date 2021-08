Stadtradeln ab Ende August

Start ist am 28ten August, Ende ist der 17te September. In dieser Zeit gilt es, so viele Kilometer per Rad zu sammeln, wie es eben geht. Man gründet ein Team oder schließt sich einem an und trägt die Kilometer online ein oder über eine App, die "stadtradeln" heißt.





Die Organisatoren suchen außerdem Stadtradelnstars; das wird man, wenn man nicht nur oft mit dem Rad fährt, sondern ausschließlich. Anmelden kann man sich ab sofort.





Onlinekalender Stadtradeln: www.stadtradeln.de/hagen