Stadtradeln in Hagen

Die Kampagne "Stadtradeln" geht in die nächste Runde. Auch in Hagen sind viele Leute dabei. Es geht um mehr Klimaschutz aber auch um mehr Bewegung. Interessierte können sich jetzt noch anmelden, die Aktion findet vom 3. bis zum 23. Mai statt. In dieser Zeit sollen möglichst viele Leute möglichst viele Kilometer radeln.

© Klima Bündnis