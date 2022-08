Städte müssen sich anpassen

Hunderte Campusfest-Besucher verfolgten den Vortrag mit großem Interesse. Schwanke gab einen Überblick über die Entwicklung von Wetter und Klima, die Folgen und nötigen Reaktionen. So müsse mehr Stadtgrün in die stark bebauten Straßenzüge. Die Bäume müßten dann aber auch in trockenen Zeiten bewässert werden. Dafür sei es nötig, das Regenwasser des Winters etwa in Zisternen zu speichern, um es im Sommer für die Bewässerung von Bäumen, Parks und öffentlichen Grünflächen nutzen zu können. Auch die Land- und Forstwirtschaft müsse sich anpassen. Nur durch Veränderung könne man bewahren, was einem wichtig sei, sagt Schwanke.