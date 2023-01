Städtischer Bürgerpreis 2023

Die Anregungen und Ideen können dabei aus den unterschiedlichsten Bereichen kommen - Sport, Kultur, Pflege heimischer Tradition usw. Aus allen Vorschlägen wählt die Stadt die beste Idee aus. Der Gewinner bekommt ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro. Im vergangenen Jahr gewann der Vorschlag, das ehrenamtliche Engagement in der Bücherei Sankt Elisabeth zu würdigen. Ideen und Vorschläge könnt ihr an die Geschäftsstelle des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung schicken:

Stadt Hagen, Geschäftsstelle des Ausschusses für Bürgeranregungen und Bürgerbeteiligung, Frau Bibiane Stein-Majewski, Rathausstr. 1, 58095 Hagen





oder Mail an bibiane.stein-majewski@stadt-hagen.de