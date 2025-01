Stahlhochzeit im Rahmedetal

Die zwei Brückenhälften sollen sich am 25ten Februar am frühen Nachmittag treffen.

Während im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss in Düsseldorf die Verantwortung für das letztendliche Brückendesaster geklärt werden soll, leisten Planer, Politiker und Bauarbeiter in Lüdenscheid gute Arbeit in rekordverdächtigem Tempo. Offiziell soll die Brücke Mitte 2026 fertig sein - es gibt aber auch Bauexperten, die angesichts des Baufortschritts eine Freigabe für Ende dieses Jahres für möglich halten. Ein Risiko für einen früheren Abschluss ist das Wetter.

Die Brücke war am 2. Dezember 2021 gesperrt und im Mai 2023 gesprengt worden.