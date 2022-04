Starker Sieg der Eintracht

Hagen hat trotz sieben fehlender Spieler gewonnen. Zur Pause war die Führung der wiederum dezimierten Eintracht-Mannschaft noch knapp. Besonders in der Abwehr wussten die Eintrachtler aber zu überzeugen und gewannen am Ende in der Krollmann-Arena verdient. Es war der erste Sieg seit Mitte Dezember.