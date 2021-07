Starkregen in der Nacht

Wer sich in überfluteten Gebieten aufhält, sollte nach Möglichkeit Elektrogeräte abschalten. Viele Straßen sind gesperrt, an der Delsterner Straße sorgt ein Hangrutsch dafür, dass Dahl nicht über die Bundesstraße zu erreichen ist. Heftige Auswirkungen gibt es auch in Hohenlimburg, da musste die Feuerwehr auch Leute retten, die mit ihren Autos in den Fluten stecken geblieben waren. Nicht alle Busse fahren heute morgen wie gewohnt, Auswirkungen hat das Unwetter auch auf den Berufsverkehr.





Die Stadt bittet außerdem darum, Kinder nicht in die Kita oder die offene Ganztagsbetreuung zu schicken. Also: Kitas und OGS fallen heute aus.