Start der Freibadsaison

Das ist natürlich wetterabhängig - die Hagenbad hofft auf Sonne und warme Temperaturen. Am 5. Juni soll dann auch das Hengsteybad öffnen. Das Freibad auf der Hestert bleibt bis Ende des Sommers geöffnet, im Hengsteybad ist die Saison kürzer als sonst. Dort ist die Saison in diesem Jahr nur kurz, die Winterpause beginnt direkt nach den Sommerferien. Danach starten die Bauarbeiten für den BeachClub Südufer Hengstey. In beiden Bädern kann die Hagenbad das Wasser in den Becken wieder auf 24 Grad erwärmen, das lässt die aktuelle Energiesituation wieder zu. Allerdings werden die Eintrittspreise zum Saisonstart auch erhöht. Einzelkarten für Erwachsene kosten somit 5 Euro, Kinder zahlen 3,30 Euro. Auch für alle anderen Karten werden die Preise erhöht.