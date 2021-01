Start der Impfaktion

Der Weg zum Impfzentrum in der Stadthalle lohnt sich nur, wenn man einen Termin hat. Die Stadt verschickt in den nächsten Tagen Informationsschreiben zum Impfen – und zwar vorerst an Hagener, die 80 Jahre oder älter sind.

Die Stadt verschickt so viele Schreiben, wie entsprechend Impfstoff da ist.

Den Termin kann man online und per Telefon machen. Die Kassenärztliche Vereinigung sagt: Wir rechnen mit Wartezeiten an den Telefonen in den ersten Tagen.

Info:

Onlinetermin: www.116117.de

Telefonische Terminvereinbarung: 116117

Weitere Informationen: www.corona-kvwl.de