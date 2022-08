Startup Award für Better be bold

Neben dem Marketingpreis für den Grillhersteller Enders gab es am Abend auch einen Startup Award. Der ging an das Unternehmen Better be bold aus Iserlohn. Es vertreibt Pflegeprodukte für Glatzköpfe. Einer der Startupper ist selber betroffen und stellte fest: es gibt kaum etwas auf dem Markt.