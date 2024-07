Stau am Wochenende

Stauanfällig ist natürlich die Autobahn 1 mit all den Baustellen, etwa am Kreuz Wuppertal Nord oder am Kreuz Dortmund Unna. Also direkt an Hagen vorbei. Auch der A45 könnte es länger dauern. Denn: Auch die Sauerlandlinie ist eigentlich überall Baustelle. Dazu kommt die Sperrung Höhe Lüdenscheid - und die Hoffnung, dass der Bereich von Reisenden wirklich weiträumig umfahren wird. Immerhin sind die Autobahnen von Anfang Juli bis Ende August im der Regel am Wochenende Brummi-frei - dafür sorgt das entsprechende Fahrverbot für schwere Lkw. Wer kann, sollte trotzdem die Spitzenzeiten an den Nachmittagen vermeiden.