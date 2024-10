Staugefahr zum Ferienstart

Erschwerend kommt hinzu, daß in Nordrhein-Westfalen und Hessen gleichzeitig Ferienbeginn ist. Die Autobahn Westfalen verzichtet während der Ferien auf Tagesbaustellen an Wochenenden, damit nicht noch mehr Staus entstehen. Am meisten los wird nach der Prognose auf der A 1 in Richtung Norden sein, dort gibt es auch einige größere Baustellen. Die A 45 ist ebenfalls ein Verkehrs-Hotspot zum Ferienbeginn - neben der Rahmedetalbrücke bei Lüdenscheid werden zwischen Dortmund und Gießen allein 12 neue Talbrücken gebaut. Wer nicht in die dicksten Staus geraten will, der sollte antizyklisch in den Urlaub starten - abends oder nachts und am besten nicht am Wochenende.