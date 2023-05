Stecker Solargeräte für zu Hause

Das Angebot richtig sich an volljährige Privatleute mit Erstwohnsitz in Hagen. Gefördert werden nur Anlagen, die dann auch in Hagen betrieben werden. Insgesamt gibt es 45.000 Euro Fördergeld. Sollten mehr Leute Förderanträge stellen, als Geld zur Verfügung steht, entscheidet das Los.

Ob der eigene Balkon für ein Stecker-Solargerät infrage kommt, kann jeder über ein Solarkataster im Internet checken. Den Link dazu, Antragsformulare und Kontakte gibt es auf der Homepage www.hagen.de.