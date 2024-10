Steg am See eröffnet

Das Bauprojekt "Südufer Hengsteysee" ist fertig. Heute (Donnerstag) ist der letzte Teil - die große Steganlage im See - offiziell eröffnet worden. Der Steg, auf dem man quasi in den Hengsteysee hineingehen kann, komplettiert das Freizeitareal der Hagener Verkehrs- und Versorgungsgesellschaft aus Freibad, Strandhaus und Beachclub. HVG-Chef Markus Monßen-Wackerbeck ist sehr zufrieden mit dem Gesamtprojekt, das an die historische Nutzung des Sees an dieser Stelle anknüpft.









