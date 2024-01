Steinbruch Donnerkuhle

Im Sommer war darüber spekuliert worden, ob die Firma der Stadt eine Wegefläche abkaufen will, um sich so mehr Fläche zu verschaffen. Lhoist selbst sagte damals, man habe immer Interesse an möglichen Erweiterungen.

In einer aktuellen Stellungnahme der Stadtverwaltung heißt es, dementsprechende Gespräche habe es nicht mit der Stadt sondern mit der Wirtschaftsentwicklung gegeben. Im Übrigen sei der Landschaftsplan bindend für die Entwicklung in diesem Bereich. Und der sieht den Steinbruch, landwirtschaftliche Flächen und Bereiche für Naherholung vor.