Steinmeier und Schenderlein zu Finale der Basketball-EM

Veröffentlicht: Samstag, 13.09.2025 16:59

Nicht nur die Staatsministerin für Sport fiebert mit. Auch der Bundespräsident will in Riga dabei sein, wenn die deutschen Basketballer auf die türkische Mannschaft treffen.

Bürgerfest des Bundespräsidenten
© Bernd von Jutrczenka/dpa

Endspiel gegen die Türkei

Berlin (dpa) - Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bekommt im EM-Finalspiel gegen die Türkei Unterstützung aus Berlin. Wie das Bundespräsidialamt mitteilt, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Sonntag um 20.00 Uhr (RTL und Magentasport) live in Riga dabei sein.

Auch die Staatsministerin für Sport und Ehrenamt, Christiane Schenderlein (CDU), macht sich auf den Weg zum Endspiel der Europameisterschaft der Männer in Lettland. Aus Regierungskreisen hieß es, «dass die gesamte Bundesregierung der deutschen Mannschaft für Sonntag die Daumen drückt». 

Für Weltmeister Deutschland um Kapitän Dennis Schröder geht es im Endspiel um den zweiten EM-Titel nach 1993.

Christiane Schenderlein
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto)© Hendrik Schmidt/dpa
Christiane Schenderlein (CDU) ist Staatsministerin für Sport und Ehrenamt. Sie wird zusammen mit Steinmeier live beim EM-Finale der deutschen Basketballer in Riga dabei sein. (Archivfoto)
© Hendrik Schmidt/dpa

