Stellungnahme der Kirchen

Die Gewaltausbrüche sind zutieftst alarmierend und haben zu Recht bei vielen Menschen Entsetzen ausgelöst. Natürlich seien Kritik an der Politik Israels und Proteste gegen die Eskalation des Nahostkonflikts als Ausdruck der Meinungsfreiheit zulässig. Jeglicher Form von Antisemitismus müsse man aufs deutlichste widersprechen. Katholische und evangelische Christen stehen solidarisch an der Seite der jüdischen Gemeinde in Hagen.