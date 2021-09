Stellungnahme der Stadt

Die Meldung eines möglicherweise geplanten Anschlags auf die Hagener Synagoge habe ihn zutiefst erschüttert. Das sagt Oberbürgermeister Erik Schulz in einer Stellungnahme der Stadt. In diesen schwierigen Stunden sind wir in Gedanken zu allererst bei den Menschen jüdischen Glaubens und den Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Hagen, so Schulz.