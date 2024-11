Sternekoch in Hagener Schule

Der Fernseh- und Sternekoch Stefan Marquardt hat gestern in der Mensa der Rudolf-Steiner-Waldorfschule in Haspe gekocht - und zwar mit den Schülern. Das macht er in bislang 150 Schulküchen der Republik. Die Gesamtaktion ist eine Gemeinschaftssache mit der Krankenkasse "Knappschaft". Das Ziel: Schulessen soll gesünder, nachhaltiger und attraktiver werden.

© Ralf Schaepe