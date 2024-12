Sternsinger sammeln Spenden

Das passiert an verschiedenen Tagen rund um den Dreikönigstag. Die Sternsinger sammeln dabei Spenden für Kinder und Jugendliche in Partnerprojekten in der ganzen Welt. Ihre Aktion thematisiert einmal mehr die Kinderrechte. Dabei geht es zum Beispiel Kinder in Kolumbien, die in ärmeren Viertel der Stadt Bogota mit Armut, Gewalt und Drogen aufwachsen. Die Sternsinger unterstützen ein Projekt, das Kinder stärker macht. Sie lernen zum Beispiel, selbstständig Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.