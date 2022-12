Sternsinger unterwegs

Kinder leiden weltweit unter Gewalt, die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche physischer, sexualisierter oder psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Die Sternsinger sammeln daher Spenden für Kinderschutzprojekte weltweit, Beispielland ist Indoniesen. Dafür ziehen sie in den katholischen Gemeinden von Haus zu Haus, es gibt aber auch Segensumschläge und eine Aktion Segen to go.