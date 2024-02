Steuerbetrug mit Autokäufen

80 Durchsuchungen gab es vorgestern in Deutschland und Italien, drei mutmaßliche Rädelsführer wurden in München und in der Nähe von Dortmund festgenommen. Außerdem wurden teure Autos und eine Luxuswohnung beschlagnahmt.

Die Bande soll Autos im großen Stil aufgekauft und den Verkauf in andere EU-Staaten vorgetäuscht haben. Durch ein Geflecht aus Briefkastenfirmen und fiktiven Warenbewegungen in mehreren Staaten sollen Mehrwertsteuerzahlungen umgangen worden sein. Allein in Deutschland entstand ein Steuerschaden in Höhe von 70 Millionen Euro.