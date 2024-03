Steuererhöhungen abgelehnt

Vorangegangen war eine lange Diskussion mit ungewöhnlich vielen Anträgen. Die Bürger für Hohenlimburg hatten allein zehn eingebracht - von der Erhöhung des Etats der Bezirksvertretungen über die Öffnung einer öffentlichen Toilette in Hohenlimburg bis hin zur Installation von Gehwegleuchten im Lennepark. Alle wurden abgelehnt. Eine Mehrheit gab es am Ende aber für den Antrag der SPD, die Friedrich-Harkort-Schule in Haspe für 4,25 Millionen Euro zu sanieren. Die geplante Anpassung der Kinder-Betreuungskosten um 2 Prozent lehnte eine Mehrheit ab. Über all das entscheidet endgültig der Rat am 11. April - mit großen Überraschungen ist dann aber wohl nicht zu rechnen.