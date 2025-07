Stevie Wonder: Werde arbeiten, solange ich kann

Los Angeles (dpa) - Musiklegende Stevie Wonder (75) hat eigenen Angaben zufolge keinerlei Pläne, in den Ruhestand zu gehen. «Solange du atmest, solange dein Herz schlägt, gibt es für dich mehr zu tun», erklärte der über 20-fache Grammy-Gewinner im Podcast «Sidetracked with Annie and Nick». «Ich denke, ich kann all die Dinge tun, die ich tun will - immer noch Spaß haben und tun, was ich tun muss - aber ich werde nicht aufhören, das Geschenk, das durch meinen Körper strömt, zu nutzen.»

Er liebe es, Musik zu spielen, führte der Sänger aus. Auch ein Künstler, der Bilder malt, höre nicht einfach so auf mit dem Malen. «Solange du dir also etwas vorstellen kannst, solange du kreativ bist und deinen Geist arbeiten lässt, musst du dich nicht zur Ruhe setzen.»

Wonder galt als «Wunderkind» und nahm schon eigene Lieder auf, als er noch nicht mal Teenager war. Später schuf er Welthits wie «Superstition», «You Are the Sunshine of My Life» und «I Just Called To Say I Love You». Vergangenen Sommer veröffentlichte er den Song «Can We Fix Our Nation's Broken Heart».