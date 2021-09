Stichverletzung: Mann (37) lebensgefährlich verletzt

Das Opfer wurde am Samstagmorgen noch in eine Spezialklinik nach Dortmund gebracht und schwebt weiterhin in Lebensgefahr. Die Polizei nahm noch in der Nacht einen 44-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Er soll nach Angaben der Staatsanwaltschaft am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt werden. Motiv und Hintergründe der Bluttat werden derzeit von der eingerichteten Mordkommission ermittelt.

Zweite Bluttat bereits

Bereits letzte Woche Samstag (18.09.2021) kam es im Bereich der Spielhalle am Graf-von-Galen-Ring zu einer Messerattacke. Ein 43-jähriger verletzte einen 58-jährigen Mann mit einem Cutter Messer am Hals. Er wurde nur leicht verletzt.