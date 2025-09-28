Stichwahl in Hagen: Habemus OB

Sein Kontrahent Michael Eiche von der AfD bekam entsprechend 28,3 Prozent.

Die Tendenz zeichnete sich recht früh ab. Schon die ersten drei ausgezählten Stimmbezirke sahen Rehbein vorne - da aber noch im Bereich von 60 plus X Prozent. Mit fortschreitender Zeit stabilisierte sich das Ergebnis - bis am Ende 71,66 und 28,34 auf dem Bildschirm standen. Rehbein gestern Abend:

Die Wahlbeteiligung lag bei 43,6 Prozent - und damit deutlich über der letzten Stichwahl in Hagen. Die war 2014, und damals gingen 31,2 Prozent der Wahlberechtigten auch tatsächlich in die Stimmkabine.

Rehbeins Widersacher Michael Eiche hatte im Wahlkampf immer wieder durchblicken lassen, dass es aus seiner Sicht durchaus punktuelle Mehrheiten mit der CDU geben könnte. Sein Kommentar zum Wahlergebnis:

Im Rathaus waren zur Stichwahl an die 400 Besucher, vielleicht sogar mehr. Und auf jeden Fall mehr als bei der Wahl vor zwei Wochen - das Ergebnis ist also mit Spannung erwartet worden. Das gilt auch landes- und bundesweit. Selten war im Rathaus so viel Presse zu sehen, namhafte Zeitungen hatten die Auszählung im Liveticker. Immerhin war Hagen neben Gelsenkirchen und Duisburg eine von drei Städten im Ruhrgebiet, bei denen ein AfD-Kandidat in die Stichwahl gekommen war.

Rehbein sagte im Radio-Hagengespräch, es müssten mehrere Themen zugleich in Angriff genommen werden: