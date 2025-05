Stiftung zieht Bilanz

Für die evangelische Stiftung Volmarstein gibt es positive Nachrichten. Die orthopädische Klinik Volmarstein und das evangelische Krankenhaus Haspe, beides Einrichtungen der Stiftung, bekommen im Rahmen der Krankenhausreform alle Leistungsgruppen, die sie beantragt haben. Das ist in NRW insgesamt nur drei Häusern gelungen. Das bedeutet, daß man in Haspe und Volmarstein auch in Zukunft mit den Schwerpunkten, Endoprothetik und deren Revision, Kardiologie, Rheumatologie, Adipositaschirurgie und auch Geriatrie arbeiten kann. Insgesamt blickt die Stiftung, bei der knapp 4200 Menschen arbeiten, allerdings auf ein eher schwieriges Jahr zurück. Zum ersten Mal seit vielen Jahren fällt das Konzernergebnis negativ aus. Dennoch blickt Stiftungsrat Hans-Adolf Burbach optimistisch auf das Jahresergebnis 2025:





