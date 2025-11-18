Navigation

Störung bei Cloudflare legt viele bekannte Webseiten lahm

Veröffentlicht: Dienstag, 18.11.2025 17:21

Eine technische Störung bei Cloudflare machte viele Webseiten und Online-Apps stundenlang unerreichbar. Auch bekannte Plattformen waren betroffen.

Internet-Störung

Berlin (dpa) - Eine technische Störung beim Internetanbieter Cloudflare hat etliche Webseiten und Online-Apps heute für längere Zeit unerreichbar gemacht. Betroffen waren am Nachmittag unter anderem die Social-Media-Plattformen X und Truth Social. Auch das KI-Angebot von OpenAI, ChatGPT, und der Konkurrenzdienst Perplexity konnten keine Antworten mehr liefern, weil die User die Webseiten nicht erreichen konnten. Zusätzlich traf der Fehler auch große Konsumenten-Webseiten wie ikea.com. 

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen. 

«Cloudflare ist sich eines Problems bewusst»

Auf der Status-Webseite meldete das Unternehmen zunächst: «Cloudflare ist sich eines Problems bewusst, das mehrere Kunden betrifft, und untersucht dieses derzeit». Man arbeite daran, die vollständigen Auswirkungen zu verstehen und das Problem zu beheben. 

Um 13.21 Uhr hieß es dann: «Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen.» Zwei Stunden später meldete Cloudflare dann, dass der Fehler beseitigt sei. Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.

