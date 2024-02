Strack-Zimmermann in Hagen

Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat am Samstag Hagen besucht. Sie gilt als eine der beliebtesten Politikerinnen Deutschlands. Strack-Zimmermann war als Rednerin beim Neujahrsempfang der Hagener FDP zu Gast. Anschließend besuchte die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses die jüdische Gemeinde in unserer Stadt. In einer leidenschaftlichen Rede nahm Strack-Zimmermann die Gäste in der Stadthalle mit auf eine Reise durch die Krisenherde unserer Zeit - von der Ukraine über Israel, den Iran bis nach Amerika und wieder zurück nach Berlin. Trotz aller Krisen appellierte sie, sich nicht ins Private zurückzuziehen. Sie lobte die Demonstrationen für die Demokratie, mahnte aber auch, das sie allein nicht ausreichen. Es drohe große Gefahr:









© FDP