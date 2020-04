Straßenbahn erweitert Angebot

Bis jetzt fährt die Straßenbahn einen Sonntagsfahrplan, den sie zwischenzeitlich erweitert hat. Ab Donnerstag baut sie ihr Busangebot wieder aus, und zwar nach dem, was in normalen Zeiten der Samstagsfahrplan ist. Das bedeutet vor allem in der Zeit zwischen morgens halb neun und abends abends 1930 Uhr einen deutlich erweiterten Takt.

Auf den Linien 541 und SB 72 werden morgens zusätzliche Fahrten angeboten.

An Samstagen und Sonntagen gilt der Sonntagsfahrplan. Die Hagener Straßenbahn sieht sich das Fahrgastaufkommen an und wird gegebenenfalls weitere Einsatzbusse fahren lassen.

Außerdem empfiehlt das Unternehmen den Fahrgästen, Mund-Nasenschutzmasken zu tragen.