Straßenbahn für Hagen?

BHLS bedeutet "Bus High Level Service" und meint große, gut ausgestattete Busse, die im Idealfall auf extra Trassen durch die Stadt fahren - elektrisch angetrieben. Inzwischen favorisiert der Gutachter aber den Bau einer Straßenbahn. Das würde allerdings ein teures Jahrhundertprojekt, was die Politik auf Grundlage des vorliegenden Gutachtens noch nicht entscheiden kann und will. Deswegen soll es weitergehende Untersuchungen mit mehr und konkreteren Informationen geben. Am 30. Januar treffen sich die Politiker zu einem Workshop rund um das Thema.