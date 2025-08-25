Straßenbahn passt Fahrpläne an
Veröffentlicht: Montag, 25.08.2025 12:11
Die Hagener Straßenbahn meldet ein paar Änderungen bei den Schulbussen. Gründe dafür sind Anregungen von Fahrgästen, veränderte Nachfrage und auch ein Schulstandortwechsel.
© Hagener Straßenbahn
Die FESH ist von Wehringhausen nach Vorhalle umgezogen. Zum Teil gibt es zusätzliche Haltestellen, andere fallen weg, auch ein paar Buswege ändern sich. Acht Einsatzwagen sind betroffen, die Änderungen gelten ab Mittwoch, Einzelheiten gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft auf der Homepage der Hagener Straßenbahn.