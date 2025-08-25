Straßenbahn passt Fahrpläne an

Die FESH ist von Wehringhausen nach Vorhalle umgezogen. Zum Teil gibt es zusätzliche Haltestellen, andere fallen weg, auch ein paar Buswege ändern sich. Acht Einsatzwagen sind betroffen, die Änderungen gelten ab Mittwoch, Einzelheiten gibt es in der elektronischen Fahrplanauskunft auf der Homepage der Hagener Straßenbahn.