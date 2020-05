Strategiepapier

Die Wirtschaftsförderung braucht höhere Priorität in der Politik. Und: sie muss finanziell besser ausgestattet werden. Das ist wichtig, um nach Corona klar zu kommen, sagt der Unternehmerrat in Hagen. Der Zusammenschuss von Unternehmern wurde 2016 gegründet; er will Impulse für die Stadt liefern. Einer davon ist sein neues Strategiepapier.

