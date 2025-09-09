Strecke Hagen-Unna-Hamm wird saniert
Veröffentlicht: Dienstag, 09.09.2025 16:02
Die Bahn will pünktlicher werden und dafür stark befahrene Schienenkorridore sanieren. Das betrifft auch Bahnkunden in Hagen. Die Strecke Hagen/Unna/Hamm ist eine von rund 40 Strecken, die auf der Liste stehen.
Die Reihenfolge wurde zuletzt noch einmal angepasst, mittlerweile gibt es grünes Licht vom Bund. Im kommenden Jahr stehen planmäßig die Generalsanierungen von vier Korridoren an, darunter der von Hagen nach Hamm. Im übernächsten Jahr die von vier weiteren.
Es geht um stark belastete und aufgrund ihres schlechten Zustands besonders störanfällige Knotenpunkte im bundesweiten Fernverkehr. Für die Bauarbeiten werden die Strecken für rund ein halbes Jahr voll gesperrt. Dafür sollen die Abschnitte im Anschluss für mindestens fünf Jahre baufrei bleiben.
Ursprünglich hatte die Bahn bis zu neun Sanierungen pro Jahr geplant. Das stieß vor allem im Güterverkehr auf Ablehnung.