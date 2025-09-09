Strecke Hagen-Unna-Hamm wird saniert





Die Reihenfolge wurde zuletzt noch einmal angepasst, mittlerweile gibt es grünes Licht vom Bund. Im kommenden Jahr stehen planmäßig die Generalsanierungen von vier Korridoren an, darunter der von Hagen nach Hamm. Im übernächsten Jahr die von vier weiteren.

Es geht um stark belastete und aufgrund ihres schlechten Zustands besonders störanfällige Knotenpunkte im bundesweiten Fernverkehr. Für die Bauarbeiten werden die Strecken für rund ein halbes Jahr voll gesperrt. Dafür sollen die Abschnitte im Anschluss für mindestens fünf Jahre baufrei bleiben.

Ursprünglich hatte die Bahn bis zu neun Sanierungen pro Jahr geplant. Das stieß vor allem im Güterverkehr auf Ablehnung.