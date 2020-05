Streit am Hauptbahnhof

Gegen 23:45 Uhr kam es in der Straße "Am Hauptbahnhof" zum Streit. Ein Mann trug schwere Verletzungen davon und kam zur Behandlung in eine Spezialklinik. Drei andere Männer flüchteten - konnten aber anschließend von der Polizei in Bahnhofsnähe festgenommen werden. Die Tatverdächtigen sind zwischen 27 und 29 Jahre alt. Was genau vorgefallen ist, wird aktuell noch ermittelt. Die Hagener Polizei setzte in dem Fall eine Mordkommission ein.