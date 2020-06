Streit um Parkplatz

In Vorhalle ist der Streit um einen Parkplatz am Samstag etwas eskaliert. Ein 64-Jähriger Mann stand mit seinem Wagen auf einem privaten Parkplatz an der Straße Funkenhausen. Der Besitzer des Parkplatzes kam dazu, machte von seinem Hausrecht Gebrauch und forderte den Mann auf, davon zu fahren.

© studio v-zwoelf - stock.adobe.com