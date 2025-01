Streitfall Henkhausen

Das Verwaltungsgericht Arnsberg bestätigt, dass nach der Klage im Oktober die Stadt nun Stellung bezogen hat.

Der unbekannte Kläger geht davon aus, dass die Baugenehmigung für das Bad dem gültige Bebauungsplan widerspricht. Das Bad stehen in einem Wohngebiet, sei aber eine Sondernutzung. Der Kläger will nicht in die Öffentlichkeit. Auch die Stadt Hagen hält sich mit öffentlichen Äußerungen dazu zurück. Wie und wann das Verfahren in Arnsberg weitergeht, ist noch nicht klar.

Die Westfalenpost hatte in ihrer Freitagsausgabe über das Thema berichtet - der Artikel ist für Digitalabonnenten abrufbar.

Der Link: Klage liegt vor: Muss neues Schwimmbad zurückgebaut werden?