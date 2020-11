Strom weg

Ausgefallene Ampeln im Bahnhofsbereich und am Emilienplatz, kein Strom in den Wohnungen. Die Enervie hat seit ca 8:30 Uhr eine Störung an einem 10KV-Kabel im Bereich zwischen Neumarkt- und Södingstraße. Die Techniker müssen fünf Stationen ab- und umschalten, um den kompletten Bereich wieder zu versorgen. Das Ganze soll innerhalb der nächsten Stunde behoben sein.