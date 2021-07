Strom wieder da

In der Hagener Innenstadt hat es am Abend einen Stromausfall gegeben. Betroffen war ein Gebiet, dass annähernd ein Rechteck bildet. Und zwar zwischen Eberfelder Straße und dem Bergischen Ring und der Konkordiastraße und dem abknickenden Bergischen Ring in Oberhagen.





Um 19:55 war der Strom weg. Ein gute Stunde später hatten die Techniker der Enervie die Stromversorgung wieder hergestellt.

© Heidi Baldrian - Fotolia