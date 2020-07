Die Mark-E-Techniker haben schnell gearbeitet: Eigentlich hatten sie damit gerechnet, dass es bis 15 oder 16 Uhr dauert, alle Stadtteile wieder mit Strom zu versorgen. Um kurz nach elf meldeten sie dann Vollzug: Alle haben wieder Strom.





Um kurz vor halb zehn fiel der Strom großflächig in der Stadt aus, weil es einen Schaden im Umspannwerk Sedanstraße gegeben hatte. Vom Ausfall betroffen war auch die Müllverbrennungsanlage: Die Rauchgasreinigung braucht Strom - kurz nach dem Stromausfall kam schwarzer Rauch aus dem Schornstein. Der Hagener Entsorgungsbetrieb sagt, dass das nur ein kurzzeitiges Problem ist, weil die MVA eine Notstromanlage hat, die aber eine Zeit brauchte, um anzuspringen.





Die Feuerwehr fuhr vermehrt Einsätze und stellte Fahrzeuge als Kontaktpunkte in der Stadt auf. Sie hatte gleichzeitig reichlich Einsätze: In vielen Fällen wegen Menschen, die in Fahrstühlen stecken. 8 Löschgruppen der Freiwilligen Feuerwehr waren ausgerückt; sie besetzen Gerätehäuser. Außerdem waren viele Ampeln ausgefallen.