Stromausfall am Bahnhof: Bahn arbeitet noch daran

Dort gab es einen Defekt in einem Verteilerkasten. In der Folge gab es auch am frühen Morgen für kurze Zeit Störungen im allgemeinen Stromnetz. Die Techniker der Bahn arbeiten daran, den Schaden zu reparieren. Der Bahnverkehr läuft derzeit normal, allerdings sind zum Beispiel Anzeigetafeln ausgefallen. Das Unternehmen hat Einsatzkräfte am Bahnhof, um Reisende mit Informationen zu versorgen. Es ist zumindest denkbar, dass sich die Reparaturarbeiten bis zum frühen Abend hinziehen.