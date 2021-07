Stromausfall in Haspe

Ursache war vermutlich eine defekte 10.000-Volt-Leitung. Mehrere Ortsstationen waren dadurch betroffen. Gegen 2:15 Uhr seien nach Angaben der ENERVIE alle Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. Die defekte Kabelleitung wird am Montag ein Messwagen ausfindig machen. Gegen 7:23 Uhr kam es zur nächsten Unterbrechung des Stroms in Haspe. Im Umspannwerk an der Kölner Straße sorgte eine defekte Sicherung für einen dreiminutigen Ausfall.